Solarhubschrauber forderte die Bastler

Im "Jugendbildungshaus am Knock" in Teuschnitz fanden in den Herbstferien wieder die "Holzwurmtage" statt. Knapp zwei Tage lang wurde fleißig gebastelt, gewerkelt und gespielt.

45 Kinder aus dem Landkreis Kronach und darüber hinaus stimmten sich kreativ und spielerisch auf den Herbst ein. Ob T-Shirts batiken, Meisenknödel herstellen, Windlichter basteln oder kleine Stoffhühner nähen - wie immer war für jeden etwas dabei. Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr der Solarhubschrauber, der aus selbst zurechtgebogenen Drähten zusammengelötet wird.

"Das ist gerade das Besondere an Veranstaltungen wie den Holzwurmtagen", erklärt Christian Scherfenberg, der als Hauptberuflicher am Knock tätig ist. "Die Kinder können sich hier unter Aufsicht handwerklich ausprobieren, wozu die meisten von ihnen im Alltag nicht die Gelegenheit haben." Dabei werde das handwerkliche Geschick der Kinder geschult, gleichzeitig lernten sie aber auch, respektvoll miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu helfen und im Team zu arbeiten.

Die daraus resultierende Stimmung beschreibt Scherfenberg als eine gute Mischung aus

Konzentration und Ausgelassenheit. Erfreulicherweise schienen die Teilnehmenden selbst diese Entwicklung bei sich zu beobachten. "Die Gemeinschaft und die handwerkliche Fertigkeit werden gefördert. Man kann leichte Handarbeiten, aber auch schwere ausprobieren, was man daheim nicht so macht", erklärt einer der Teilnehmer.

Neben Basteln und Handarbeiten dürfen Spiel und Spaß natürlich auch nicht fehlen. Ein besonderes Highlight dieses Jahr ist das Spiel "Cluedo", das sich am gleichnamigen Brettspiel orientiert. In eineinhalb Stunden sollten die Kinder in Kleingruppen einen Kriminalfall lösen, wobei sie sich durch die verschiedenen Räume des Hauses bewegten. Durch logisches Denken und Ausschlussverfahren sollten die Teilnehmenden am Ende die Frage beantworten: Von wem und mit welcher Waffe wurde Professor Hummel ermordet?

Egal ob bei den "Holzwurmtagen" oder anderen Veranstaltungen der Katholischen Landjugendbewegung Bamberg (KLJB), wie dem "Christkind-Wochenende", den "Kinderbibeltagen", den "Äktschntagen" oder dem einwöchigen Zeltlager: Bei der Frage, was ihnen am Knock besonders gefalle, sind sich alle Teilnehmenden einig. Am Knock haben sie immer Spaß, hier treffen sie Freunde, die sie sonst vielleicht nicht so oft sehen. Gleichzeitig lernen sie aber genauso gerne neue Leute kennen. "Es ist toll zu beobachten, wie die Kinder während der Basteleinheiten aufblühen", bestätigt Lena Rebhan, die nach Jahren ehrenamtlichen Engagements nun ein Freiwilliges Soziales Jahr am Haus am Knock leistet. "Viele sind am Anfang zurückhaltend, doch wenn sie am Ende des Tages sehen, was sie geleistet haben, sind alle sehr stolz auf sich."

Für Annika Detsch, die sich seit Jahren ehrenamtlich am Knock engagiert, ist die Arbeit im Team und mit den Kindern ebenso etwas ganz Besonderes. "Zum Knock zu gehen ist für mich wie nach Hause kommen. Viele Leute, die ich hier kennengelernt habe, sind auch außerhalb der Jugendarbeit Teil meines Freundeskreises." Das Tolle an Veranstaltungen wie den Holzwurmtagen sei, dass sich jeder kreativ einbringen könne. "Viele Kinder wachsen über sich hinaus und trauen sich auch Neues auszuprobieren", meint Detsch.

Alle Bastelangebote würden zwar vorher geplant, aber häufig ergriffen die Kinder die Initiative und bastelten völlig andere Sachen. Angesichts des näher rückenden Weihnachtsfests kümmerten sich die Teilnehmenden auch schon fleißig um Geschenke. "So haben die Eltern auch etwas davon", lächelt Annika Detsch. red