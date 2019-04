Solaranlage verursacht Rettungseinsatz

Am Sonntag gab es einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. In Wirmsthal war Qualm von einem Dach aufgestiegen. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass der Qualm nicht von einem Brand stammte. Ein Überdruck in Solaranlage verursachte einen geplatzten Schlauch. Dieser sorgte für den Qualm. pol