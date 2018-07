Solaranlage mit Steinen beworfen

pol



Eine Solaranlage auf dem Dach eines Anwesens in Klein-Nürnberg in Ebern wurde am Samstag gegen 13 Uhr beschädigt. Vermutlich, so die Polizei , hatten Kinder Steine von einem Spielplatz aus über ein Hausdach geworfen, hinter dem sich die Solaranlage befindet. Ein Stein traf ein Solarmodul, wodurch dieses komplett zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter der Rufnummer 09531/9240 entgegen.