Betty Hacke empfängt ihre Gäste zum 90. Geburtstag im Seniorenheim. Sie ist noch gut drauf. "Ich hob alle fünf Sinne beisammen und spinn' net", lacht sie an ihrem Ehrentag.

Trotz schwerer Kindheit hat sie sich den Optimismus bewahrt. Die Arbeit in der Bayreuther Spinnerei in über 35 Jahren sei hart gewesen, erzählte die Jubilarin. "An der Ringspinnmaschine war es heiß und der Lärm schlimm, aber ich habe durchgehalten."

Vorher hat sie im Haushalt gearbeitet. Dass sie so alt werden würde, hätte sie nie gedacht, bis April dieses Jahres konnte sie sich sogar in ihrem Haus in Heinersreuth, wo sie 70 Jahre lebte, noch selbst versorgen. Jetzt fühlt sich Betty Hacke auch im Heim wohl, hat sich erst kürzlich einen neuen Fernseher gekauft.

Die gebürtige Altenploserin, im dortigen Schloss zur Welt gekommen, freut sich trotz gesundheitlicher Probleme über ihr Dasein: "Solange ich bleiben darf auf dieser Erde, bleibe ich."

Zu den Gratulanten zählten neben den drei Kindern auch der Neudrossenfelder Bürgermeister Harald Hübner, stellvertretender Landrat Dieter Schaar und das frühere Heinersreuther Gemeindeoberhaupt Hans Dötsch. Horst Wunner