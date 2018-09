Sokman wieder in der Bundesliga

Michael Schwital Nach der Saison 2016/17 hat Liisi Sokman die Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg verlassen. Mit fünfeinhalb unvergesslichen Jahren als Vorbild- und Vollblutsportlerin sowie Sympathieträgerin im Gepäck Richtung Oberbayern. "In den Bergen werde ich sicherlich viele Möglichkeiten finden, um mich auszutoben", sagte sie damals. Vor allem, um sich in ihrem Beruf als Physiotherapeutin weiterentwickeln, zog es sie nach 129 Einsätzen für Bamberg in der 1. und 2. Liga, mehr als 1000 Punkten und mehr als 170 Dreiern aus Oberfranken fort.

An der Seite Alina Hartmanns

Die Liebe zum Basketball hat die 30-jährige Estin wieder mehr gepackt. Fortan läuft das 1,66 Meter große Kraftbündel in der Bundesliga für die TuS Bad Aibling Fireballs auf, die die Punkterunde der letzten Saison auf dem vierten Rang abschlossen. Mannschaftskameradin von Liisi Sokman bei den Fireballs in Bad Aibling ist die in Bamberg zur Bundesligabasketballerin und Nationalspielerin gereifte Alina Hartmann.