Sohn und Vater im Visier der Polizei

Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Ludwigsstadt den 26-jährigen Fahrer eines VW in Steinbach am Wald, da dieser nicht angeschnallt war. Während der Kontrolle wurde bei diesem zusätzlich Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein vor Ort sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Dem ebenfalls stark alkoholisierten 46-jährigen Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, passte das weitere Vorgehen gar nicht und er begann, die Beamten grob zu beleidigen und auch zu bedrohen. Dann nahm er den Fahrzeugschlüssel an sich, so dass eine Weiterfahrt nicht unterbunden werden konnte. Erst mit entsprechender Androhung von Maßnahmen und Hinzuziehung einer weiteren Streife händigte er den Schlüssel aus und kam unter Protest einem Platzverweis nach. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen einer Straftat der "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet.Auf den Vater kommen Ermittlungen wegen der Straftaten "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" und "Beleidigung" zu.