Die Polizei Kronach fuhr am Donnerstagabend zu einem Streit nach Küps. Hier hatte ein 37-Jähriger zu Hause bei seinen Eltern zu randalieren angefangen und seinen Vater und seine Mutter mit diversen Kraftausdrücken beleidigt. Der Beschuldigte hatte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Er wurde wegen Beleidigung angezeigt und verbrachte die Nacht in der Arrestzelle in Kronach. pol