Sogar zwei Königinnen kamen zum Gratulieren

Das BRK-Haus des Kindes "Banzgau" feierte 20. Geburtstag und viele kamen zum Gratulieren. Darunter waren auch Korbstadtkönigin Alicia I. und die ehemalige Thermenkönigin (2016 bis 2018) Katharina I.. Beide früheren "Majestäten" besuchten in ihrer Kindheit die BRK-Einrichtung.

Den Festakt begleiteten musikalisch "Noah and friends" auf ihren Blasinstrumenten. Noah war selbst als Kind im Kindergarten. Die Begrüßungsrede hielt Landrat Christian Meißner. Er freute sich, dass das gesamte Personal an diesem Festakt teilnehme. Meißner: "Das Personal ist der Garant für eine optimale Betreuung der Kinder."

Glücksfall für die Einrichtung

Staffelsteins Bürgermeister Jürgen Kohmann sprach in Zusammenhang mit Leiterin Andrea Drexel von einem Glücksfall für die Einrichtung. Pfarrer Hans-Werner Alt hatte nur lobende Worte parat und dankte dem Personal, dass es die Kinder für das Leben vorbereiten würde. Die amtierende Korbstadtkönigin Alicia I. war selbst als Kind im Kindergarten untergebracht. Sie bedankte sich, dass ihr der Kindergarten ein Stück Heimat gegeben hat. Auch Sandra Groß vom Elternbeirat fand nur lobende Worte für die Kita. "Das BRK-Haus ist ein Ort, an dem sich unsere Kinder wohlfühlen", sagte Groß.

Lied selbst getextet

Im Anschluss sang das Kindergartenteam zur Melodie von "Ein kleiner grüner Kaktus" ein selbst getextetes Lied. BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak und die Einrichtungsleiterin Andrea Drexel freuten sich über die Ehrung von zwei Mitarbeiterinnen "der ersten Stunde". 20 Jahre arbeiten Yvonne Kraus als Kinderpflegerin und Annegret Herold als Raumpflegerin im Kindergarten. Sie erhielten je einen Blumenstrauß überreicht.

Bei einer Fotoausstellung konnten sich die Besucher über die Höhepunkte in den 20 Jahren des Bestehens informieren. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 1998 mit 50 Kindergartenplätzen. Seit dieser Zeit hat sich die Zahl der Kinder mit 156 mehr als verdreifacht. Der Kindergarten bot im Jahr 2005 als erster im Landkreis Krippenplätze an. Anfangs noch sechs, waren es ein Jahr später bereits 17 Kleinkinder. Im Jahr 2010 platze der Kindergarten aus allen Nähten und es musste angebaut werden. Dabei wurde eine Hortbetreuung mit 15 Kindern eingerichtet. Seit 2014 besteht eine Waldgruppe, die mit 13 Kindern startete und in diesem Jahr 22 Mädchen und Buben zählt. In diesem Kindergartenjahr besuchen 156 Kinder die Einrichtung. Dabei ist die Nähe zur Ivo-Hennemann-Grundschule besonders wertvoll, denn zwei Vorschul-Kindergartengruppen sind in der Schule untergebracht und können schon mal "Schulluft" schnuppern. thü