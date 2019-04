Sogar eine Wasserpfeife lag am Ufer

Es ist schon seltsam, was man bei einer Landschaftssäuberung alles finden kann. Diesmal war es eine alte Wasserpfeife, die bei der Säuberungsaktion am Ufer der Wilden Rodach bei Erlabrück gefunden wurde. In diesem Jahr waren neben dem Bauhof die Bärenstarken Typen, die Wasserwacht, die Pfarrei St. Thomas, die Flößergemeinschaft und der Frankenwaldverein mit von der Partie. Auch wenn die Beteiligung mit elf Helfern etwas nachgelassen habe, sei die Aufgabe wichtig für das Obere Rodachtal, so Bürgermeister Jens Korn. Schwerpunkt war wieder der Radweg entlang der Wilden Rodach von Schnappenhammer bis Erlabrück. Aber auch der Parkplatz an der Bundesstraße 173 am Silberberg bot im Umfeld wieder ein unschönes Bild. Weggeworfene Flaschen und Plastikverpackungen, aber auch Hygienepapier waren das meiste, was gefunden wurde.

20 Säcke voller Abfall

Erstmals war Victoria Bravo aus Chile mit von der Partie. Sie kam durch die Liebe ihres Lebens vor drei Jahren nach Wallenfels und ist zwischenzeitlich mit ihrem Mann Stefan Müller verheiratet. "Ich möchte auch einen Teil zum Erhalt der Natur in meiner neuen Heimat beitragen", so die 39-jährige Südamerikanerin, die derzeit noch in der Sprachausbildung ist und sich schon gut integriert hat. Nach getaner Arbeit und etwa 20 Müllsäcken voller Abfall trafen sich die Helfer im Flößerhaus, wo die Flößergemeinschaft zu einer Brotzeit eingeladen hatte. Stellvertretend zog Obmann Jürgen Schlee vom Frankenwaldverein ein positives Resümee. Die jährliche Wiederholung der Aktion habe dazu beigetragen, dass kaum noch größere Ablagerungen festzustellen sind. Vor allem größere Teile und Bauschutt seien nur noch wenig in freier Natur zu finden. js