Sogar ein höherer Heimsieg war möglich

Einen ungefährdeten Heimsieg holte der TV Oberwallenstadt in der Frauen-Bezirksliga West. Mit 19:7 (10:3) fertigte das Team von Simon Schröck den schwachen TV Ebersdorf ab und ließ sogar einen höheren Sieg liegen.

Ganz stark agierten die Gastgeberinnen in der Abwehr, die dem Gast nur ganz selten eine freie Wurfposition gestattete. Wenn, dann waren die Ebersdorferinnen über Rechtsaußen oder die linke Halbposition erfolgreich. Wesentlich durchschlagskräftiger waren die Oberwallenstadterinnen, die ihre Angriffe immer wieder geduldig ausspielten und vor allem am Kreis sehr souverän agierten. Schon zur Halbzeitpause war beim Stand von 10:3 eine Vorentscheidung gefallen. Der Favorit aus Lichtenfels ließ aber auch nach dem Seitenwechsel nicht nach und war im Spielaufbau weitaus kreativer als sein Gegner. Zudem zog Oberwallenstadt das Tempo an, so dass sich nun auch über die erste und zweite Welle der Erfolg einstellte (14:3, 41.). Einziger kleiner Kritikpunkt: Viele gute Möglichkeiten über die Außenpositionen blieben ungenutzt. gü TV Oberwallenstadt: Müller, Stößel - Gick (2) Lutter (1), Förster, Sünkel, Lausch (7/3), Borchert (3), Lorenz (3), Glatzer, Schardt, Popp (3).