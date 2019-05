Sogar der Bürgermeister kaufte ein

"Von Hobbygärtnern für Hobbygärtner!" So umschreibt Andrea Werner, die Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege, die Pflanzenbörse, zu der der Verein am Wochenende in den Pfarrsaal in Pfarrweisach eingeladen hatte. Für Hobbygärtner wurde eine Vielzahl von Pflanzen zum Kauf angeboten. Die meisten Pflanzen hatten die Mitglieder selbst gezogen. Vom Besuch her zeigte sich die Vorsitzende zufrieden: "Viele Gäste waren schon eine halbe Stunde vor Öffnung der Börse da." Bürgermeister Ralf Nowak kaufte auch für den Garten ein. alc