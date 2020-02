Sogar das Wetter war närrisch ...

Die Faschingsnarren in Rothenkirchen haben gestern Nachmittag dem schlechten Wetter getrotzt und ihren traditionellen Umzug bei Regen durchgeführt. Auch die Zuschauer waren nicht zu bremsen und machten toll beim Faschingstreiben mit.

Während sich verschiedene Prinzenpaare durch die Gassen im Pressiger Ortsteil chauffieren liesen war auch eine große Anzahl an Gefährten und Fußgruppen dabei. Auch heuer wurden die Rothenkirchener wieder ihren guten Ruf gerecht und stellten einen beachtlichen Umzug auf die Beine.

Ob es Zufall oder nur Selbstaufbäumen war, mussten die Besucher selbst entscheiden, als aus dem ersten Wagen mit Boxen das Lied "So ein Tag so schön wie heute" erklang. Angeführt wurde der bunte Gaudiwurm von einer ganzen Reihe von Kindern, die meist mit einem durchsichtigen Regenmantel umhüllt waren. Richtigen "Stoff" hatten die Schneeflittchen in ihren Handwagen und verteilten diesen, wie auch von den anderen Wagen, auch an die Gäste.

Der Voodoo Zauberer war bestens gelaunt und zeigte Freude, ärgern wollte er nur die bösen Leute. Alle wollen die Welt verändern, nur keiner will bei sich selbst anfangen, waren sich die klimaneutralen Freunde einig. Die Feuerwehr von Brauersdorf forderte die Energiewende mit Windrädern ...