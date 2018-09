Software-Spezialist gedeiht in Haßfurt

Software-Entwicklung ist das Kerngebiet des Unternehmens "Nosgroup" in Haßfurt. Geschäftsführer Stefan Gebhardt stellte seine Firma bei einem Wirtschaftsgespräch Staatsministerin Dorothee Bär und MdL Steffen Vogel vor.

In 15 Jahren hat sich das kleine Unternehmen zu einem leistungsfähigen Software-Hersteller entwickelt, der 14 Mitarbeiter beschäftigt. Mitinhaber Stefan Gebhardt wies die CSU-Politiker auf einen Standortnachteil hin: "Uns fehlen einfach weitere qualifizierte Fachkräfte und wir bringen vor allem die Programmierer nicht hierher." In Schweinfurt oder Bamberg gibt es Gründerzentren, in Haßfurt nicht. Aber eine Kleinstadt wie Haßfurt habe auch Vorteile. "Wir sind damit trotzdem mitten in Deutschland und mit der Bahn jetzt schon in drei Stunden in Berlin. ... auch das kulturelle Angebot in der Umgebung oder die geringeren Lebenshaltungskosten oder Mieten darf man nicht außer Acht lassen." Trotzdem braucht die Firma in Berlin ein Vertriebsbüro. Die Besichtigung erwies sich als Blick in eine fremde Welt: Die Programmiersprache wirkt wie eine Zugangsbeschränkung. Informationen werden in lesbarem Format eingegeben, zeigen sich dann aber als unkenntliche Hieroglyphen. Webdesigner, Grafiker, Programmierer lugen hinter Bildschirmen hervor.

Man arbeitet an "Software-Lösungen zur Steuerung von Geschäftsprozessen. Mit ihnen werden betriebliche Ressourcen wie Kapital, Personal oder Produktionsmittel bestmöglich gesteuert." Die Haßfurter sind nach ihrer Darstellung "extrem flexibel" und erarbeiten Sonderlösungen für die Kunden mit ihrem ERP-System. Die Firma arbeitet im Bereich E-Commerce, im E-Mail-Marketing, sie bietet Umfragetools oder automatisierte Katalogproduktionen. gg