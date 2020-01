Sofa landet im Gebüsch

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Montagnachmittag der Polizei in Ebern mit, dass neben der B 279 auf Höhe Eyrichshof in einem Gebüsch ein rotes Sofa liege. Sowohl der Umweltsünder als auch der Zeitraum, in dem das Möbelstück dort abgeladen wurde, sind unbekannt. Hinweise auf den illegalen Abfallentsorger erbittet die Polizeiinspektion Ebern, Telefon 09531/9240.