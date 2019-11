Sodalität: neuer Präses

Zur Jahreshauptversammlung der Marianischen Herren- und Bürgersodalität hieß Konsultor Alfons Nützel neben Pfarrer Matthias Steffel auch den Sodalitätspräfekten Martin Sauer und Rendant Wilhelm Grasser sowie als weiteren Ehrengast Winfried Büttner willkommen. Sein besonderer Gruß galt dem neuen Sodalitätspräses Peter Bruns. Er hat im September das Amt des verstorbenen päpstlichen Ehrenprälaten Hans Wich übernommen.

Der neue Präses wurde 1990 zum Priester geweiht und hat seit Mai 2000 den Lehrstuhl für Kirchengeschichte mit dem Schwerpunkt Patrologie an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg inne. Gemeinsam mit Pfarrer Matthias Steffel, Präfekt Martin Sauer und Konsultor Alfons Nützel nahm der 58-Jährige die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor. Theresia Dörfler, Hildegard Rauh, Frieda Stühler sind seit 30 Jahren in der Marianischen Sodalität und bekamen dafür einen Blumenstrauß. Ida Weber wird das Präsent nachgereicht.

Die Marianische Herren- und Bürgersodalität ist mit 79 Mitgliedern der mitgliederstärkste Verband in der Diözese, stellte Nützel fest. Doch auch in Hallerndorf schwinde die Mitgliederzahl aufgrund höherer Sterbe- als Zutrittszahlen. Vier Sterbefällen stand in diesem Jahr ein Neueintritt gegenüber. erl