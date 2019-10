Social Media für das Marketing nutzen

Für einen erfolgreichen Verkauf braucht es ein wirksames Marketing. Ulf Schoedel, Geschäftsführer der Erlanger Werbeagentur ercas GmbH & Co.KG, ist davon überzeugt, dass Social Media im Marketingmix - gerade für Selbstständige - eine große Rolle spielt. Am Donnerstag, 24. Oktober, zeigt er im Rahmen des "Netzwerktreffens Unternehmer(innen)" seinen Teilnehmern, wie sie Instagram, Twitter, Facebook und Co. für sich nutzen können. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet von 16.30 bis 19.30 Uhr im Konferenzraum des Erlanger Landratsamtes statt. Zudem stellen sich drei Unternehmen vor und berichten über ihren Erfolgsweg, Hürden, die sie überwinden mussten, und ihre nächsten Schritte. Anschließend können sich die Teilnehmer untereinander über ihre Erfahrungen mit Social Media und zur Selbstständigkeit austauschen sowie Tipps von den anwesenden Experten bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Um eine Anmeldung bis Montag, 21. Oktober, via E-Mail an wirtschaftsfoerderung@erlangen-hoechstadt.de wird gebeten. Das genaue Programm ist unter www.erlangen-hoechstadt.de zu finden. red