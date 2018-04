So wird man mutiger

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes Bad Kissingen bietet in Kooperation mit dem Landkreis ein zehnteiliges Ermutigungstraining für Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren an. Teilnehmen können Kinder, die zurückhaltend sind, sich wenig zutrauen oder sich anderen gegenüber nur schwer behaupten können. Im Rollenspiel wird selbstbewusstes Verhalten eingeübt. Die Gruppe trifft sich freitags von 15 bis 16 Uhr im Caritashaus. Start ist Freitag, 4. Mai. Die Eltern treffen sich am 16. Mai und 13. Juni. Anmeldung unter Tel.: 0971/724 692 00 bis Freitag, 20. April. red