So wird man Erlebnisbauer oder Erlebnisbäuerin

Die bayerische Landwirtschaftsverwaltung bietet zum 17. Mal die Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin beziehungsweise zum Erlebnisbauern an. Betriebsleiter/innen, die ihren Bauernhof zum Erlebnishof ausbauen oder ergänzen wollen, erhalten wichtige Informationen zur Einkommensalternative "Erlebnisorientierte Angebote. Der Informationstag findet am Donnerstag, 19. September, in der Regens-Wagner-Einrichtung in Absberg statt.

Alle wichtigen Informationen

An diesem Tag gibt es die wichtigsten Informationen für die Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin beziehungsweise zum Erlebnisbauern 2020. Dabei werden Seminarorte, Seminartermine, Kosten und Teilnahmebedingungen bekanntgegeben. An dieser Qualifizierung Interessierte melden sich für diesen Informationstag bis Montag, 9. September, über das Internetportal www.diva.bayern.de an.

Verbindliche Anmeldung

Eine verbindliche Anmeldung zur Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin beziehungsweise zum Erlebnisbauern 2020 ist jedoch erst ab Freitag, 20. September, möglich. red