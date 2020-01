B ei den Kommunalwahlen am 15. März kommt es in Bayern zu einem Systemwechsel. Er wird sich weitgehend unbemerkt vollziehen und wohl auch keine großen Veränderungen bringen. Die Rede ist vom Verfahren, mit dem die Ergebnisse der Kreistags- und Gemeinderatswahlen in Sitze im jeweiligen Gremium ...