So werden Kinder mutiger

Was raubt uns eigentlich den Mut? Was macht uns Angst? Wie lernen wir, Wünsche zu äußern oder "Nein" zu sagen? In einem Kurs mit dem Titel "Mut tut gut" der Kinder- und Jugendakademie Saaletal lernen die Teilnehmer Möglichkeiten kennen, verbunden mit Fantasiereisen, Rollenspielen und Bewegungsspielen, mutiger zu werden, und mit Ängsten, Sorgen und Kritik umzugehen. Die Teilnehmer lernen ihre Stärken, Fähigkeiten und guten Eigenschaften zu erkennen und selbstbewusst gute Entscheidungen für sich zu treffen, heißt es in der Beschreibung der Kursziele.

Der Kurs wird von einer zertifizierten Ermutigungstrainerin geleitet und findet am Samstag, 16. März, von 9.30 bis 14 Uhr im Kursraum der Kinder- und Jugendakademie statt.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich online unter www.kja-saaletal.de an. sek