So viele Plätzchen wie noch nie

Mehr als 1000 Bleche Plätzchen haben rund 850 Kinder in der Backstube der Bäckerei Peter Schmitt in Reiterswiesen für einen guten Zweck gebacken - so viele wie noch nie. Dieses Jahr war der Ansturm zum Kinderbacktag besonders groß. Schon vor der Eröffnung stand eine lange Schlange vor der Produktion der Bäckerei Peter Schmitt. Geschäftsführer Johannes Schmitt freute sich über jeden einzelnen Besucher, denn: Der gesamte Erlös der Veranstaltung aus dem Verkauf von Weihnachtsgebäck, Adventsbrot, Kuchen und Plätzchenteig wird gespendet. Ausgestattet mit Backschürzen und Hütchen durften die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Schließlich kamen 6500 Euro zusammen, die auf zwei Institutionen aufgeteilt werden: die Missio Kinderklinik in Würzburg und den Hambacher Förderverein krebskranker Kinder. Foto: Reinhold Greim