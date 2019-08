So startet das Frankenwald-Gymnasium ins neue Schuljahr

Am Dienstag, 10. September, beginnt auch für die Schüler des Frankenwald-Gymnasiums wieder der Unterricht nach den Ferien. Für die Klassen 5 bis 10 geht es pünktlich um 7.40 Uhr los. Die Q11 und die Q12 treffen sich mit den Oberstufenkoordinatoren zur selben Zeit im Mehrzweckraum (Q11) beziehungsweise in der Cafeteria der Kreisbibliothek (Q12).

Für 97 der insgesamt 671 Schüler am FWG ist der Dienstag ein ganz besonderer Tag, da sie hier als neue Fünftklässler ihren ersten Tag am Gymnasium erleben werden. Die Fünftklässler finden sich - gerne auch in Begleitung ihrer Eltern, Geschwister und Großeltern - in der Pausenhalle des FWG ein, wo sie von Schulleiter Harald Weichert, den jeweiligen Klassenleitungen und Vertretern des Elternbeirats in Empfang genommen werden. Der Elternbeirat bietet in diesem Rahmen auch ein Elterncafé und somit die Gelegenheit zum Knüpfen von ersten Kontakten an. Für alle Schüler endet der erste Schultag um 10.55 Uhr.

Am Donnerstag finden die Schuljahresanfangsgottesdienste in der Christuskirche und der Stadtpfarrkirche statt. Der Unterricht endet hier wie an allen anderen Tagen der ersten Schulwoche um 12.40 Uhr.

Klassenlisten mit Hinweisen auf die jeweilige Klassenleitung hängen ab dem kommenden Montag, 2. September, in der Pausenhalle (Vertretungsplan) des FWG aus. Die Busfahrkarten für die 5. und die 10. Klassen der Mittelstufe Plus können bereits in den Ferien werktags zwischen 9 und 12 Uhr im Sekretariat abgeholt werden. mts