Aus Heckensträuchern und -früchten stimmungsvolle Sträuße binden kann man am Freitag, 18. Oktober, von 16 bis 18 Uhr in der alten Schäferei. Zuerst ist ein bunter Herbstspaziergang angesagt, bei dem Zweige und Früchte gesammelt werden. Bitte zu der Veranstaltung Gartenschere und Korb zum Sammeln mitbringen. Um eine Anmeldung bis 10. Oktober beim Evangelischen Bildungswerk Coburg per E-Mail: ebw.coburg@elkb.de oder Telefon 09561/75984 wird gebeten. red