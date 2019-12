So schön klingt der Advent

"Immer wieder sonntags" - so lautet der Slogan der Eberner Ministranten, und so gab es natürlich am Zweiten Advent wieder einen Gottesdienst. Die Messe wurde vom Kinder- und Jugendchor St. Laurentius unter Leitung von Wolfgang Schneider mitgestaltet.

Ein Genuss

Es ist immer wieder ein Genuss den Jugendlichen und natürlich auch den Kleinen zuzuhören. Die Kinder haben nicht schlecht gestaunt, als zum Ende des Gottesdienstes der Hl. Nikolaus nach vorne kam und kleine Schoko-Nikoläuse verteilte.

Weitere Auftritte

Im Anschluss an die Messfeier schenkte der Pfarrgemeinderat am Kirchplatz Kinderpunsch und Glühwein aus. Wer die Kinder und Jugendlichen singen hören möchte, hat dazu in den kommenden Wochen noch mehrmals Gelegenheit: Sie singen am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 16.30 Uhr bei der Kindermette sowie am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr zusammen mit dem großen Kirchenchor. Ein weiterer Auftritt ist dann am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr bei der Sinnzeitugendchor mit Leiter Wolfgang Schneider