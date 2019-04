So schmeckt der Landkreis Haßberge

Es wird wärmer, die Sonne scheint, die Vögel singen und die ersten Knospen sprießen - der Frühling ist im Kreis Haßberge angekommen. Viele lockt es in die Natur, um die Heimat zu erkunden. Zu einer Entdeckungstour der etwas anderen Art lädt die Entdeckerkiste des Kreises Haßberge ein. Diese wartet auch 2019 mit vielfältigen Leckereien aus der Region auf Genießer, Entdecker und Heimatverbundene. Aktuell ist der Regionalkorb mit Honig, Marmelade, Apfelchips, Cantuccini, Nudeln, Wurst und Bier von heimischen Erzeugern bestückt, wie das Landratsamt informiert. Die Produkte stehen für Tradition, Handwerk und Genuss und geben einen Einblick in die Einzigartigkeit der regionalen Spezialitäten. Die Entdeckerkisten in zwei Größen für 22 Euro und 28,50 Euro sind an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Haßberge Tourismus in Hofheim, Tourist-Information in Haßfurt, Rewe Mück in Haßfurt und Tourist-Information in Ebern. Foto: Sonja Gerstenkorn/Landkreis Haßberge