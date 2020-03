So sah es das Publikum

Beteiligung 45 Feedback-Zettel landeten ausgefüllt in der FT-Urne, somit haben knapp zehn Prozent der Besucher ihre Meinung hinterlassen. Auf die Frage "Hat diese Veranstaltung Ihre Wahlentscheidung beeinflusst?" antwortete die Mehrheit von 24 Besuchern mit "Ja". 18 kreuzten "Nein" an, drei machten hier keine Angaben.

Sprüche "Welche Aussagen sind bei Ihnen hängengeblieben?" Darauf wurden u.a. folgende Zitate genannt:

"Uns kleineren Kandidaten ging es wie den Zuhörer. Wir mussten hauptsächlich zuhören." (Fabian Dörner) "Es kann nicht sein, dass die Schulkindbetreuung so aussieht wie teilweise in Bamberg-Ost, wo eine Gruppe Kellerkinder heißt." (Claudia John) "Ein Idiot ist ein Idiot und 1000 Idioten sind eine Partei." (Fabian Dörner) "Man hat als Bürger das Gefühl, die Antworten stehen schon fest, es kommt nur noch darauf an: Wie kann man es den Bürgern verkaufen?" (Jonas Glüsenkamp) Prioritäten "Was würden Sie als Oberbürgermeister tun?" Auf diese Frage gab es viele Antworten - hier eine Auswahl davon. "Bürger in Entscheidungen mehr einbeziehen." "Meinen schwarzen Mercedes auf jeden Fall behalten!!! (Und das Rad bei Sonnenschein nutzen)"

"Echten sozialen Wohnungsbau"

"Bürgerbudget einführen und mehr Formen von Bürgerbeteiligung."

"Förderung von Bamberg-Ost"

"Nicht am Thema vorbeireden/ konkrete Antworten geben." "Kostenlose Busse, damit der Verkehr draußen bleibt."

"Bamberg zur "Slow City" machen." "ÖPNV nach 20 Uhr." "Die Sperrstunde abschaffen."

"Die Senioren nicht vernachlässigen (Seniorenbetreuung fördern)." "Weniger Parteigeklüngel."