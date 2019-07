So rettet man Bienen

Das unter dem Namen "Rettet die Bienen" bekannte Volksbegehren, das durch eine Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes dem Artenverlust, insbesondere dem Rückgang der Bienen, entgegenwirken will, hat auch den Stadtrat Georg Meißner sehr beschäftigt.

Schließlich hatte er in jungen Jahren selbst mehrere Bienenvölker besessen. So besorgte er sich von einem früheren Kollegen einen Bienenstock und ließ ihn in seinem Garten als Anschauungsobjekt für seine Enkel Benedikt und Sebastian aufstellen. Da er aufgrund seiner Behinderung selbst nicht mehr Hand anlegen kann, hat sich ein befreundeter Imker bereiterklärt, die Bienen zu betreuen. In sehr anschaulicher Weise bringt er den Jungen die Welt der Bienen im Stock näher.

Mittlerweile gelang es ihm, das Interesse der beiden Jungen für die Bienen zu wecken, die bereits großen Respekt vor der Leistung der Bienen haben, schließlich liefern sie nicht nur Honig, sondern sind unersetzlich bei der Bestäubung der meisten Nahrungspflanzen des Menschen. Jetzt freuen sich die beiden Jungen schon auf das erste Honigschleudern, wobei durch Zentrifugalkraft Honig aus den Bienenwaben gewonnen wird, und auf die erste Verkostung des eigenen Honigs. thi