So öffnet das Königsbad zwischen den Jahren

An folgenden Tagen bleibt das Königsbad inklusive Saunalandschaft geschlossen: Heiligabend (24. Dezember), erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar). Abweichende Sauna-Öffnungszeiten: zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, und Dreikönigstag, 6. Januar, jeweils von 10 bis 22 Uhr. An allen weiteren Tagen ist zu den normalen Zeiten geöffnet. Die Offene Aqua-Fit-Kurse (Montag, Dienstag, Freitag) entfallen in den Weihnachtsferien bis einschließlich Montag, 6. Januar. Der erste Kurs im neuen Jahr findet statt am Dienstag, 7. Januar. red