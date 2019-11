So öffnen die Wertstoffhöfe im Dezember

Die Wertstoffhöfe in Steinbach am Wald und in Birkach haben im Dezember zu den üblichen Zeiten geöffnet. Steinbach am Wald: Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr sowie Samstag 8 bis 12 Uhr; Birkach: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.

Die Wertstoffhöfe in Ludwigsstadt, Teuschnitz, Pressig, Mitwitz, Küps, Marktrodach, Steinwiesen und Wallenfels sind im Dezember nur an den Samstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet, teilt die Abfallwirtschaft des Landratsamtes mit.

Die Wertstoffhöfe Nordhalben und Tettau mit angegliederter Grüngutannahmestelle sind im Dezember geschlossen. In diesem Zeitraum werden die Bürger gebeten, ihre Anlieferungen bei den benachbarten Wertstoffhöfen in Steinwiesen und Steinbach am Wald vorzunehmen. An Heiligabend und Silvester sind alle Wertstoffhöfe des Landkreises Kronach geschlossen. red