So macht Schule Spaß

Einen ganz anderen Schultag erlebten jetzt die Mädchen und Buben der Grundschule Kirchlauter: Sie durften in eine alte Handwerkskunst hineinschnuppern. Zu Gast an der Schule war Jürgen Piller aus Untersiemau, ein Glasbläser, der viele Informationen über sein Handwerk gab und vor den Augen der Kinder so manches Kunststück formte.

Für die Schüler war es spannend zu sehen, wie aus dem Bunsenbrenner hohe Stichflammen emporstiegen und wie aus einem schlanken Glaskolben eine wunderschöne Weihnachtsbaumspitze entstand. Noch interessanter war es für sie, dass man Figuren oder Vasen aus diesem sonst so zerbrechlichen Glas in kürzester Zeit formen kann.

Der Glasbläser bezog die Schüler mit ein und besonders freuten die sich, als er einige "Assistenten" holte, die seine Kunstwerke ausprobieren sollten. Eigentlich sollten sie nur mit einem mit Wasser gefüllten Vogel ihre staunenden Zuschauer bespritzen. Dabei ging aber "der Schuss" nach hinten los und als sie in den Vogel bliesen, machten sie sich selbst nass. Für Stimmung war gesorgt in der Grundschule.

Schließlich konnten sich die Kinder mit ihren Eltern auch Kunststücke mit nach Hause nehmen - der witzige Vogel war natürlich dabei. gg