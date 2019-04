"So macht es einfach keinen Spaß"

Schafkopfrennen, Fasching, Bewirtung zum Kinderfasching der Gemeinde und Aschermittwoch der SPD, Sportfest, Kerwa-Ausrichtung zusammen mit der Soldatenkameradschaft und dem Tennisclub, dazu die Sportheimbewirtschaftung das ganze Jahr über - der TSV tanzt neben seinem Sportbetrieb auf mehreren Hochzeiten. Aus wirtschaftlichen Gründen ist der Verein - wie viele andere - auf die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen angewiesen, denn die Eintrittsgelder aus dem Spielbetrieb decken nicht einmal die Kosten für Schiedsrichter, Platz- und Hallenmieten.

Aber: Nicht alle Mitglieder sehen das so. Deshalb war Vorsitzender Matthias Falk bei der Jahreshauptversammlung auch mit dem, was neben dem Spielbetrieb läuft, nicht zufrieden. Weil es - wie woanders auch - im Prinzip immer die Gleichen sind, die mithelfen, brachte er seine Enttäuschung über die mangelnde Einsatzbereitschaft der anderen Mitglieder deutlich zum Ausdruck.

2020 kein Fasching?

"Es kann eigentlich nicht sein, dass zu unserem Fasching Leute in der Bar stehen müssen, die mit dem Verein gar nichts zu tun haben." Der Vorsitzende überlegte sogar laut, ob der Fasching nächstes Jahr überhaupt stattfinden wird. "Unter diesen Umständen macht es einfach keinen Spaß." Aktuelle Konsequenz: Das obligatorische Schafkopfrennen fiel aus. "Vielleicht versuchen wir es im Herbst mal mit einem vereinsinternen Muck-Turnier als Ersatz", deutete Matthias Falk an.

Seit acht Jahren wird am Sportheim gebaut. Zwei Dächer und die Duschen mussten saniert werden, die Hauptwasserleitung war kurz vor dem Platzen, im WC brach der Kanal ein. "Alles, was kaputt gehen konnte, ist kaputt gegangen, oder drohte kaputt zu gehen", zählte der Vorsitzende auf, "dafür musste viel Geld und auch viel Eigenleistung aufgebracht werden. Die Helfer sind langsam am Limit." Die Sanierungskosten von 22 000 Euro belasteten dann auch die Kasse enorm, so dass Edda Seiferth ein negatives Jahresergebnis vermelden musste. Zur Pflege der Außenanlagen und der Spielflächen hat sich die Anschaffung von zwei Mährobotern bewährt. Sie wurden inzwischen auch nach Vereins-Ikonen "Küfner 1" und "Moos 10" benannt und mit entsprechenden Trikots ausgerüstet.

Positiv aufgenommen wurde die neue Terrasse vor dem Kassenhaus, durch die Platz für Tische und Bänke gewonnen wurde. Im Hinblick auf die 100-Jahr-Feier im nächsten Jahr hat die Fertigstellung des Kabinentrakts und der Terrasse am Spielfeld oberste Priorität.

Spendenaktion

Angesichts der Energiekosten denken die Verantwortlichen über Alternativen nach. Nach Aussagen von Experten ist die Süd-Ost-Ausrichtung des Sportheimdaches dafür geeignet, eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch zu installieren. Die Investition von rund 30 000 Euro würde sich nach etwa zwölf Jahren amortisieren. Über die Realisierung und Umsetzung soll zeitnah entschieden werden. Um das Eigenkapital für diese Maßnahme zu erhöhen, hat sich die Vorstandschaft dazu entschlossen, zu einer Spendenaktion aufzurufen.

2020 steht dem Verein ein Umbruch bevor. Der Vorsitzende kündigte bereits jetzt an, bei der nächsten Wahl aus persönlichen Gründen nicht mehr anzutreten. Außerdem wird dann auch Kassierin Edda Seiferth nicht mehr zur Verfügung stehen, und Ingo Moos wird als Jugendleiter aufhören. Da im Frühjahr/Sommer außerdem das 100-jährige Jubiläum mit einer offiziellen Veranstaltung und einer Sportwoche bevorsteht, wurde der Vorschlag von Matthias Falk akzeptiert, die nächste Hauptversammlung mit Neuwahlen auf den Herbst zu verschieben.

Sportlich ist alles im grünen Bereich. Das zeigten die Berichte der Fußball-Abteilungsleiter. Im Relegationsspiel hat die Erste Mannschaft letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft. "Vielleicht spielen wir heuer wieder Relegation, dieses Mal aber um den Aufstieg", ist Spielleiter Markus Stabenow noch optimistisch. Die Reservemannschaft mit Trainer Jens Zenkner mischt konstant in der oberen Hälfte mit.

Ingo Moos berichtete von einer perfekt funktionierenden Spielgemeinschaft mit Harsdorf und Neudrossenfeld im Jugendbereich. "16 Trainer kümmern sich in neun Mannschaften um 120 Kinder, davon 53 aus Trebgast."

Die Karateabteilung kann nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Dojo-Leiter Peter Kerrmann, das Gesicht der Abteilung und gleichzeitig ihr Motor, ist von Anfang an dabei. Er plant für den nächsten Herbst eine Art "Tag der offenen Tür" mit einem Schautraining, um bei der Bevölkerung Interesse für "seinen" Sport zu wecken. Die derzeit 80 Mitglieder werden an drei Tagen in der Woche von acht qualifizierten Übungsleitern betreut.

Schützenmeister Thomas Hahn bedauerte, dass er die Auflösung der Schützengesellschaft verkünden musste. "Obwohl wir bei den Rundenwettkämpfen zuletzt nur noch zu dritt angetreten sind, waren wir vor einem Jahr eigentlich noch gut dabei. Nachdem dann der dritte Schütze durch Schichtarbeit ausgefallen ist, und der Nachwuchs fehlt, konnten wir keine Mannschaft mehr melden."

Bei den vielen Ehrungen ragte eine wohl höchst außergewöhnliche heraus: Martin Oetter ist seit 80 Jahren im Verein. Auch die 70 Jahre von Adam Kerrmann, Hans Lauterbach und Hans Pöhlmann sind nicht alltäglich. 60 Jahre sind Karl-Heinz Horter und Fritz Kolb dabei, und seit 50 Jahren Albert Kolb und Gerald Schoberth. Andrea Aßmann und Heiko Moos für 40 Jahre, sowie Michael Kolb, und Michael Seiferth für 25 Jahre ergänzten die Auszeichnungen für langjährige Vereinstreue. Dieter Hübner