Am Freitag, 2. August, um 18 Uhr findet die nächste "So lecker schmeckt Höchstadt"-Führung statt. Neben kurzweiligen Episoden aus Höchstadts tausendjähriger Geschichte warten Kostproben aus Höchstadter Küchen, Kellern, Braukesseln und Backstuben auf die Teilnehmer. Die Tour dauert rund zwei Stunden. Start ist am Brunnen auf dem Marktplatz in Höchstadt. Anmeldungen sind erbeten und telefonisch unter 0151/26211382 möglich. red