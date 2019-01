So laufen die Lifte in Tettau

Die Skilifte laufen wie folgt: heute, Mittwoch, und Freitag, 1. Februar, ab 14 Uhr Kiesellift bis 16.30 Uhr, anschließend bis 21 Uhr Wildberglift unter Flutlicht. Am Samstag, 2. Februar, sind ab 10 Uhr bis 16.30 Uhr alle Lifte in Betrieb, anschließend bis 21 Uhr Wildberglift unter Flutlicht. Am Sonntag, 3. Februar, sind ab 10 Uhr bis 16.30 Uhr alle Lifte in Betrieb. Aktuelle Infos über das Schneetelefon: 09269/980838. red