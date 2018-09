So lange wie möglich zu Hause leben

Daheim statt ins Heim: Viele Menschen möchten so lange wie möglich Zuhause wohnen bleiben. Die ehrenamtlichen Wohnberater des Landkreises unterstützen dabei, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Wohnberater Georg Hammer stellt am Mittwoch, 26. September, um 14 Uhr bei der DGB-Seniorengruppe im Versammlungsraum des "Generationen.Zentrums" in Herzogenaurach einige Möglichkeiten vor, wie Haus und Garten altersfit gemacht werden können. Zudem gibt er Tipps zu Finanzierungshilfen wie Zuschüssen, Darlehen oder neuen Förderprogrammen. Eintritt ist frei. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann über die Seniorenbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, Anna Maria Preller, eine individuelle und kostenlose Beratung in den eigenen vier Wänden vereinbaren. Anna Maria Preller ist unter der Telefonnummer 09131/803-1331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de zu erreichen. red