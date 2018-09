So läuft der erste Schultag

Zum Schulanfang an der Grund- und Mittelschule Thulbatal ist die Abfahrtszeit der Busse für die Klassen 1 mit 9 am Dienstag, 11. September, um 7 Uhr in Wittershausen, 7.05 Uhr Reifenlager Oberthulba, 7.10 Uhr Schlimpfhof, 7.13 Uhr Hassenbach, 7.20 Uhr Oberthulba Schule, 7.24 Uhr Oberthulba Hammelburger Straße, 7.26 Uhr Reith Alte Schule, 7.30 Uhr Thulba Grundschule.

Abfahrt in Hetzlos ist um 7 Uhr, Frankenbrunn 7.03 Uhr, Thulba Reither Straße 7.06 Uhr, Thulba Mühlbachring 7.08 Uhr, Reith Alte Schule 7.12 Uhr, Oberthulba Hammelburger Straße 7.14 Uhr, Oberthulba Schule 7.16 Uhr. Die Klassen 1a, b und c beginnt den 1. Schultag um 9 Uhr in Thulba mit Begrüßung und Gottesdienst. Unterrichtsende ist um 11 Uhr.

Zubringerbus für die Kinder und Eltern der Erstklässler: für die Klasse 1a Schulort Oberthulba Abfahrt in Wittershausen 8.20 Uhr, Oberthulba Schule 8.40 Uhr, Oberthulba Hammelburger Straße 8.42 Uhr, Ankunft Schule Thulba 8.50 Uhr. Für die Klassen 1b und 1c im Schulort Thulba Abfahrt Schlimpfhofer Straße 8.10 Uhr, Aussiedlerhof 8.11 Uhr, Schlimpfhof 8.13 Uhr, Hassenbach 8.16 Uhr, Oberthulba Schule 8.18 Uhr, Oberthulba Hammelburger Straße 8.19 Uhr, Reith 8.21 Uhr, Hetzlos 8.25 Uhr, Frankenbrunn 8.27 Uhr, Ankunft Schule Thulba 8.30 Uhr. Die Abfahrt für die Eltern und Schüler der Klasse 1a von Thulba zur Grundschule nach Oberthulba ist gegen 9.45 Uhr.

Die Verteilung der Klassen

Die vorläufige Klassenverteilung ist für die 1a sowie die Klassen 3 bis 9 in Oberthulba, für die Klassen 1b, 1c, 2a und 2b findet der Unterricht in Thulba statt. Der Anfangsgottesdienst für die 1. und 2. Klassen ist um 9 Uhr in Thulba. Der Anfangsgottesdienst für die Klassen 3 mit 9 findet um 11.15 Uhr in Hassenbach statt. Der Unterricht der Klassen 2 bis 9 beginnt schließlich um 7.45 Uhr und endet um 11 Uhr.

Die Offene Ganztagesschule beginnt am Montag, 17. September. Ein Informationsabend der Offenen Ganztagesschule findet am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr im Musiksaal der Grund- und Mittelschule Thulbatal statt. sek