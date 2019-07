111 Jahre Gesangverein Waischenfeld und zehn Jahre Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor St. Burkard Oberailsfeld sind aller Grund zum Feiern. Deshalb lädt der Gesangverein Waischenfeld im Rahmen seiner Veranstaltung "So klingt‘s bei uns in Waischenfeld" am Freitag, 12. Juli, um 19.30 Uhr in die Sport- und Bürgerhalle nach Waischenfeld ein. Dabei treten unentgeltlich einheimische und befreundete Gruppen und Solisten auf. Für Essen und Trinken ist gesorgt und der Eintritt ist frei. tw