So kann man Obstbäume fachgerecht veredeln

Obstbaumveredelung gleicht einer orthopädischen Operation. Über die richtige Vorgehensweise informierte der Obst und Gartenbauverein Nüdlingen. Trotz der kalten Witterung kamen 15 an diesem Thema interessierte Personen auf die Streuobstwiese an der Ökonische. Obstbaumwart Otto Jeger erklärte und demonstrierte an mitgebrachten Übungsmaterialien ganz präzise Schritt für Schritt - vom Lösen der Kambiumschicht über Anschnitttechnik der Edelreiser (Kambiumellipse), deren Einschub und Fixierung unter der Rinde und den Verschluss, die einfache Rindenpfropfung. Die differenzierte Darstellung dieser Veredelungsmethode veranlasste die Teilnehmer, viele Fragen zu stellen, die Otto Jeger mit großer Geduld fachmännisch beantwortete. Und so blieb es auch nicht aus, dass Otto Jeger nicht darum herumkam auch die Unterschiede und Vorteile der verbesserten Rindenpfropfung und der Wenck'schen Pfropfung zu demonstrieren und zu erläutern.

Anschließend forderte Otto Jeger die Teilnehmer auf, mit den vorhandenen Übungsmaterialien zu üben. Nur sehr zögerlich und überaus vorsichtig begannen einige, mit den scharfen Veredelungsmessern den Kopulationsschnitt an den Edelreisern nach der erläuterten Technik auszuführen. Relativ schnell produzierten sie sehr zufriedenstellende Ergebnisse, so dass Otto Jeger die Teilnehmer vor die Aufgabe stellte, den ausgesuchten Baum zu veredeln.

Zuerst wurde nun über die Form und den Umfang des Kronenabwurfes diskutiert, dann Stamm und Leitäste im Verhältnis gekürzt, die Schnittflächen der Pfropfköpfe mit dem Messer geglättet und für die Veredelung vorbereitet. Die Edelreisersorten von Ontario, Cox Orange und Gloster wurden regelgerecht in die Pfropfköpfe eingefügt und das Ergebnis sorgfältigst mit Baumwachs verstrichen. Nun wurden Zugäste ausgewählt und auf entsprechende Längen eingekürzt. Nachfolgend wurde noch die Überwachung und Nachbehandlung der Veredelungen im Laufe des Jahres besprochen. Unbedingt erforderlich sind geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel wie Baum- bzw. Astsäge, Pfropfmesser, Abziehstein, Bast und Baumwachs (kaltstreichbar). red