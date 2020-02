So kann man das Gehirn positiv beeinflussen

Schon vor Beginn des Universitätsbetriebs des Campus in Kulmbach bringt die Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Bayreuth "Lebensmittel, Ernährung & Gesundheit" einen renommierten Redner nach Kulmbach: Martin Korte von der TU Braunschweig (Abteilung für Zelluläre Neurobiologie) spricht am Freitag, 21. Februar, um 17 Uhr über "Das bewegte Gehirn - wie Lernen, Sport und Ernährung das Gehirn verändern". Die Bevölkerung ist zu dem Vortragsabend in der Dr.-Stammberger-Halle herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

"Wir schätzen uns glücklich, diesen anerkannten Wissenschaftler und begnadeten Wissenschaftskommunikator in Kulmbach begrüßen zu dürfen", sagt Stephan Clemens, Gründungsdekan der Fakultät VII. Korte ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Erforschung der zellulären Grundlagen des Gedächtnisses, der sich auch den Mechanismen der Entstehung von Alzheimer widmet. So hat er einen Zusammenhang zwischen Entzündungsprozessen und Alzheimer belegen können. "Chronische Entzündungen sind häufig durch Ernährung mit beeinflusst, und damit schließt sich der Kreis zur Fakultät VII Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung & Gesundheit der Univeristät Bayreuth in Kulmbach: Auch hier werden wir uns den Zusammenhängen von Ernährung und Erkrankungen widmen", so Clemens.

Experte bei RTL-Show

Martin Korte hat mehrere vielbeachtete Sachbücher geschrieben, welche die Zusammenhänge zwischen Gehirn, Ernährung und Bewegung beleuchten. Einem Millionenpublikum ist Martin Korte bekannt als Experte in den ARD-Sendungen "Deutschlands größter Gedächtnistest" und "Der klügste Deutsche" sowie aus einer Vielzahl von Auftritten in Wissenschaftssendungen. Zuletzt war Martin Korte bei der RTL-Show "Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" zu sehen. red