So ist das Bürgertelefon künftig zu erreichen

Mit großem Engagement beraten und recherchieren die Mitarbeiter des Bürgertelefons am Landratsamt Bad Kissingen täglich die Fragen der Anrufer rund um die Anordnungen und Beschränkungen des Alltags in Corona-Zeiten. Das wird auch weiterhin so sein. Immer wieder werden dabei die Personalressourcen an das Informationsbedürfnis angepasst. Mit dieser Woche ändert sich die Erreichbarkeit der Kollegen am Bürgertelefon am Wochenende und feiertags.

Die Zeiten sind nun werktags wie gehabt, allerdings Samstag, Sonntag und Feiertag jetzt von 10 bis 13 Uhr. Die Telefonnummer lautet: 0971/716 50.

Die Telefonhotline ist zu folgenden Zeiten besetzt: Montag bis Mittwoch & Freitag 8 bis 16 Uhr; Donnerstag 8 bis 17 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertage 10 bis 13 Uhr. Wie das Landratsamt in der Mitteilung schreibt, können die Mitarbeiter im Bürgertelefon keine Auskunft zu Testergebnissen geben - ihnen liegen keine Informationen dazu vor. Weitere Informationen gibt es unter: www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus.

Weitere Telefonnummern

Corona-Hotline der bayerischen Staatsregierung, täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 089/122 220 erreichbar. Die Hotline dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Corona-Geschehen. Mittels eingerichteter Kompetenzbereiche findet eine themenbezogene Weiterleitung statt.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117. Das bayerische Gesundheitsministerium hat eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet. Sie ist unter der Nummer 09131/680 851 01 zu erreichen. red