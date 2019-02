So isst man gesund

Der Unesco-Club Kulmbach-Plassenburg lädt am Donnerstag, 7. Februar, um 18 Uhr in den Saal der "Kommunbräu" zu dem Vortrag mit dem Thema "Snacking - Makronährstoffe - Nutriscore: Der Weg zu einer gesunden Ernährung" ein. Es referiert Karin Mante, freiberuflich tätige Ernährungsberaterin, die aus Kulmbach stammt und heute in Augsburg lebt. Karin Mante geht unter anderem auf folgende Fragen ein: Wie ernähren wir uns heute? Auf welchen Grundlagen basiert eine gesunde Ernährung? Was brauchen wir hierfür an gesellschaftspolitischen Voraussetzungen? red