So gießt man Gummibärchen

Alle kennen sie und viele lieben sie: kleine süße Bärchen in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Doch wer weiß eigentlich, woraus Gummibärchen bestehen und wie sie hergestellt werden?

Mit dieser Frage beschäftigten sich interessierte Kinder und Erwachsene in Weisendorf. Der Förderverein MehrGenerationenHaus Weisendorf hatte zum Gummibärchengießen mit der Firma Dr. Soldan - besser bekannt als Em-Eukal - eingeladen. Nachdem ein wenig über die Firma aus Adelsdorf erzählt worden war, durften endlich die Kinder ans Werk und ihre eigenen Gummibärchen gießen.

Hierzu wurden mit Negativ-Schablonen die Gummibärchenformen in ein Tablett voll Maismehl gestanzt. Anschließend wurde eine Masse aus Zucker, Wasser, Zitronensäure, Vitaminen, Gelatine und Sirup in die Formen gegossen. Die Waldfruchtbären müssen dann trocknen, und weil dieser Vorgang bis zu drei Tage dauern kann, fiel der Geschmackstest leider aus. Doch es war vorgesorgt und so durften viele verschiedene Sorten probiert werden.

Auch vegane Bärchen

Auch Fragen wurden von dem Firmenvertreter Müller beantwortet. So erklärte er zum Beispiel, dass die Gummibären ihren Glanz dadurch erhielten, dass sie mit Bienenwachs eingerieben würden, und dass Gummibärchen bis zu drei Jahre haltbar seien. Außerdem erläuterte er, welche Zutaten bei veganen Gummibärchen verwendet werden: Statt Gelatine wird Pektin hinzugegeben, ein aus Äpfeln gewonnenes Geliermittel, und statt Bienenwachs werden die kleinen Naschereien mit Zucker ummantelt.

Der Nachmittag war vor allem für die Kinder das reinste Paradies, aber auch einige Senioren griffen gern ein zweites Mal zu und lauschten sehr interessiert. Doch sind wir doch mal ehrlich: Niemand will eigentlich so genau wissen, was in seinen Lieblingsleckereien überhaupt drin steck - Hauptsache es schmeckt, oder?