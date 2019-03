So gibt es viele Früchte

Die Frage, wie ein Obstbaum richtig beschnitten ist, können Baumspezialisten auf verschiedene Arten beantworten. Letztlich kann man nicht viel falsch machen. Um Gartenbesitzern Hilfestellung zu geben, bietet der Zeiler Obst- und Gartenbauverein am Samstag, 16. März, einen Obstbaum-Schnittkurs an. Beginn ist an der Wiese vor dem Freialtar am Zeiler Käppele um 14 Uhr. Der Kurs dauert etwa bis 17 Uhr und wird mit einem kleinen geselligen Beisammensein beschlossen. Vorsitzender Ulrich Dölker bittet, Werkzeuge (Schere und Säge) mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind erbeten bei Ulrich Dölker, Telefon 09524/300671 oder per Mail an doelker@online.de. red