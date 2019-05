So gelingt langes Leben

Der Arzt und Bestsellerautor Gerd Reuther erläutert am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr im Gasthof Opel, worauf es wirklich ankommt, wenn man lange und gesund leben will. Auf Einladung des VdK-Ortsverbandes Lanzendorf trägt der gebürtige Bad Bernecker seine Recherchen über 200 Jahre Medizin vor. Es wird dabei um die richtige Ernährung, die Konsequenzen für die Lebensweise und die Rolle der Medizin gehen. Dabei kommt auch zur Sprache, was es mit der Zunahme der Lebenserwartung in unserer Zeit wirklich auf sich hat. Die Interviews mit dem Radiologen wurden bisher im Internet mehr als 2 Millionen Mal aufgerufen. Nach dem Vortrag besteht Gelegenheit, mit Reuther ins Gespräch zu kommen. red