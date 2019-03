"So gelingt Integration" lautet der Titel eines Themenabends, den der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Vogel am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr, in der Aula des Celtis-Gymnasiums Schweinfurt, veranstaltet.

Dr. Umeswaran Arunagirinathan liest aus seinen Büchern "Allein auf der Flucht" und "Der fremde Deutsche - Leben zwischen den Kulturen" und stellt sich den Fragen der Besucher. Der 40-jährige Autor wurde in Sri Lanka geboren und kam als Zwölfjähriger nach Deutschland. Inzwischen arbeitet er als Arzt in der Herzchirurgie im Klinikum Bad Neustadt.

Eingebunden in diesen Abend, der in Kooperation mit dem Projekt "Soul Talk/Soul Femme" stattfindet, sind Schüler des Celtis-Gymnasiums, die eine Ausstellung zum Thema "Flüchtlinge in Deutschland" erarbeitet haben. Diese Ausstellung wird bis zum Beginn der Osterferien in der Aula des Celtis-Gymnasiums zu sehen sein. Zudem werden Interviews mit den Ansprechpartnern von "Soul Talk" und dem Buchautor geführt. So soll das Thema nachhaltig behandelt und Schüler für das Thema Integration sensibilisiert werden.

Die Präsidentin des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt, Angelica Richter, freut sich sehr, "dass wir sowohl Dr. Umeswaran Arunagirinathan als auch das Celtis-Gymnasium für diesen Themenabend begeistern konnten. So wird auf das Leuchtturmprojekt ,Soul Talk/ Soul Femme‘ hingewiesen, wobei Flüchtlinge durch speziell geschulte psychosoziale Peer-BeraterInnen unterstützt werden". Karten gibt es im Vorverkauf ausschließlich bei Buchhandlung Vogel, Roßmarkt 3, Schweinfurt, sowie an der Abendkasse. red