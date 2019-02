So gelingt der berufliche Wiedereinstieg

"Balance leichtgemacht": In der Region Coburg-Lichtenfels wird Berufseinsteigerinnen in dieser Workshop-Reihe der unumgängliche Spagat zwischen Beruf und Familie erleichtert. Sei es die Frage nach einem erfolgreichen Wiedereinstieg in den Beruf oder einer neuen beruflichen Perspektive während der Zeit der Arbeitslosigkeit - im Workshop erhalten die Teilnehmerinnen Informationen und praktische Tipps für ihre individuelle Lebenslage.

Im Gemeinschaftsprojekt zeigen die Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, Nicole Krank, des Jobcenters Coburg-Land, Katja Eideloth, und des Jobcenters Lichtenfels, Franziska Hittinger, Wege für eine bessere Balance im neuen Beruf auf. Sie geben Ideen und Tipps für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag. Dazu gehören kreative Bewerbungen, Fakten rund um die Rente und ein gut abgestimmtes Zeitmanagement.

Die Veranstaltungen finden von Mitte Februar bis Dezember in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Michelau, des Jobcenters Coburg Land sowie in der Agentur für Arbeit statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Termine der Workshops sind an folgenden Tagen: 20. Februar: "Erfolgreich Wiedereinsteigen" 13. März: "Zeitmanagement" 4. April: "Die ersten Tage im neuen Job: Fettnäpfchen vermeiden, gelassen starten" (alle drei Veranstaltungen jeweils von 9 bis 11 Uhr, Mehrgenerationenhaus Michelau, Schneyer Straße 19) 8. Mai: "Rente für Frauen - Fabeln und Fakten" 24. Juli: "Hilfe! Meine Mutter arbeitet - Kinder und Beruf" 18. September: "Gesunde Ernährung: Die Gesundheit als wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben" (jeweils 9.30 bis 11 Uhr, Jobcenter Coburg Land, Wilhelm-Russ-Straße 3 in Coburg) 29. Oktober: "Pflege - was nun?", 9 bis 11 Uhr, Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, Kanonenweg 25 in Coburg, Raum 104 25. November: "Sag nicht "Ja", wenn Du "Nein" meinst",

9 bis 12 Uhr, Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg in Coburg

Anmeldungen sind bei Nicole Krank, Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, Telefonnummer 09561/93139, Franziska Hittinger, Jobcenter Landkreis Lichtenfels, Telefonnummer 09571/7552211, und Katja Eideloth, Jobcenter Coburg Land, Telefon 09561/705230, möglich. red