Der Obstbaumschnittkurs mit dem Lichtenfelser Kreisfachberater Michael Stromer auf einer Streuobstwiese in Eichberg lockte über 30 Interessierte an. Als Kronenform für Obstbäume hat sich die sogenannte Pyramidenkrone bewährt, so Stromer. Sie besteht aus der Stammverlängerung und drei bis vier gut verteilten Leitästen beziehungsweise Gerüstästen. An diesen ordnen sich dann Seitenäste und das Fruchtholz an. Diese Leit- oder Gerüstäste bleiben in der Regel über die gesamte Lebenszeit des Baumes erhalten.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung sollten Obstbäume einen straffen jährlichen Schnitt erfahren, damit ihre Wüchsigkeit gefördert wird. Der regelmäßige jährliche Erziehungsschnitt fördert außerdem den Aufbau eines stabilen Kronengerüstes und die Entwicklung gut belichteter Baumkronen.

Wenn der junge Obstbaum seine anvisierte Form und Größe erreicht hat, ist der anfänglich straffe Erziehungsschnitt nicht mehr nötig. Künftig kann man sich auf ein reines Auslichten beschränken, das heißt Triebe, die zu dicht stehen oder ins Innere der Krone wachsen, werden an der Basis entfernt. Mit diesem Instandhaltungsschnitt wird einerseits eine gut belüftete Baumkrone erhalten, andererseits sorgt man damit für einen regelmäßigen Neuaustrieb und eine laufende Holzverjüngung.

Wurden Obstbäume längere Zeit nicht mehr geschnitten, neigen sie zur vorzeitigen Alterung und weisen eine ungenügende Neutriebbildung auf. Ist die Vergreisung noch nicht zu weit fortgeschritten, kann durch einen kräftigen Verjüngungsschnitt die Neutriebbildung angeregt werden. Das Lebensalter der Obstbäume kann durch einen Verjüngungsschnitt deutlich gesteigert werden. koh