So funktionieren Wirbel

Vorbildlich stiegen die Vorschulkinder des Garitzer Kindergartens "Am See" alle Treppenstufen hinauf bis in den sechsten Stock der Luitpoldklinik Heiligenfeld. Dort erwartete sie, gemeinsam mit Erzieherin Ilona Kleinhenz und Berufspraktikantin Lena Werner, eine ganz besondere Exkursion rund um das Thema Rückengesundheit.

Zum siebten Mal in Folge ließ es sich der Ärztliche Direktor der Heiligenfeld Kliniken, Dr. Jörg Ziegler, nicht nehmen, den wissbegierigen Kindern etwas über Rückengesundheit beizubringen, "denn den Rücken braucht man sein ganzes Leben lang", so Ziegler. Unterstützt wurde er dabei von Gabriele Rospond, Bereichsleiterin der Physikalischen Therapie und Ernährungsberatung, welche an einem Modell die Funktionsweise der Wirbelsäule demonstrierte und den Kindern einige wirksame Übungen für den Rücken zeigte, die gut in den Alltag integriert werden können.

Zudem hat sich eine Patientin der Luitpoldklinik Heiligenfeld bereit erklärt, den Kindern zu erzählen, warum sie schon seit Jahren Rückenbeschwerden hat. "Muskelaufbau für den Rücken ist das A und O. Am besten macht ihr Kinder viel Sport, um zukünftige Rückenschmerzen abzuwenden", sagte die Patientin und führte den Kindern eine tolle Rückenübung mit dem Gymnastikband vor.

Dann zeigte Dr. Ziegler den Kindern noch Röntgenbilder von einer gesunden und einer operierten Wirbelsäule. Erstaunt stellten die Kleinen fest, dass in der operierten Wirbelsäule Schrauben zu sehen waren. Daraufhin erwähnte Ziegler, dass jährlich etwa 400 000 Rückenoperationen in Deutschland durchgeführt werden. "Das sind über zehnmal so viele Menschen, wie hier in Bad Kissingen leben".

Natürlich war für die Kinder klar, dass sie lieber ihren Rücken durch gezielte Übungen stärken wollen, als eines Tages selbst operiert werden zu müssen. So präsentierten sie stolz ihre neu erlernten Übungen und durften sich zum Schluss sogar über eine kleine Überraschung freuen. red