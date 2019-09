So eine "Schweinerei"

Ben und Johanna Berthold betreiben seit fünf Jahren eine besondere Schweinezucht: Weideschweine. Acht Hektar Fläche zum Fressen, Wühlen und Wohlfühlen. In Eggenreuth oberhalb von Kulmbach kann man die Weideschweine bei einem Spaziergang beobachten und Spezialitäten im Hofladen erwerben. Am kommenden Mittwoch, 25. September, ist das Ehepaar zu Gast im Café Clatsch und berichtet dort über seine Erfahrungen. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. red