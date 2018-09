So beugt man Sturzunfällen vor

Das BBV Bildungswerk im Bezirk Oberfranken lädt am Freitag, 21. September, um 16 Uhr zum Vortrag "Trittsicher durchs Leben - Sturzunfälle vorbeugen bzw. vermeiden" ins Gasthaus Hopf, Stolzenroth 20, ein. Ein Mitarbeiter der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau stellt den "Trittsicher-Bewegungskurs" vor. Dieses Muskelaufbautraining kann zur Sturzprophylaxe beitragen und erstreckt sich über sechs Übungseinheiten zu jeweils eineinhalb Stunden. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 09548/981028 bei Karin Uri oder per E-Mail an karin.uri@gmx.de möglich. red