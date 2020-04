Zeil am Main 02.04.2020

So arbeiten Ergotherapeuten in der Krise

Ergotherapeuten sind nah an und mit den Menschen tätig. Genau wie Physiotherapeuten, Logopäden und die anderen Mitglieder der Berufsgruppe "Heilmittelerbringer" trifft sie die Coronakrise hart. Auch in Elmar Weinbeers Ergotherapiepraxis in Haßfurt ist es still geworden.